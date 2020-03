Den norske krone kollapser som følge af olie- og coronakrise

57 øre koster en norsk krone torsdag som følge af krisen. Det er et fuldstændigt kollaps, siger bankøkonom.

En norsk krone er torsdag formiddag kun 57 øre værd. Inden for det seneste døgn er den norske krone kollapset som følge af de ekstraordinære omstændigheder på valutamarkedet.

Norges centralbank skriver i en pressemeddelelse, at den overvejer at gribe ind for at styrke kronen.

Den norske krone er i år faldet med en tredjedel.

En stærkt faldende oliepris medvirker til det dramatiske fald. Men det hænger igen sammen med coronakrisen i verden.

Frygten for smitte med coronavirus har fået mange lande til at sætte deres samfund i stå.

Det har ført til et brat fald i efterspørgslen på olie.

- Det er et fuldstændigt kollaps. Kronen svækkes helt enormt. Lige som man troede, at den ikke kunne svækkes mere, bliver den yderligere svækket, siger Joachim Bernhardsen, der er analytiker i Nordea Markets til NRK.

Centralbanen - Norges Bank - kalder det også en hel ekstraordinær situation.

- I de seneste dage har der været en ekstraordinær situation for norske kroner, og bevægelserne på valutamarkedet har været historisk store, hedder det.

- På den baggrund overvejer Norges Bank fortløbende, om der er behov for at intervenere på markedet for at opkøbe norske kroner, siger banken videre.

Konsekvensen for nordmændene af en faldende krone er, at det bliver dyrere at købe varer i udlandet, og det omsættes til højere priser ude i butikkerne.

Svækkelsen af den norske krone fra onsdag til torsdag er ikke set magen til siden 1992.

Ifølge Bernhardsen følger den norske krone olieprisen tæt. Og her går det også brat nedad.

En tønde nordsøolie koster torsdag under 26 dollar for en tønde. Det er noget under det seneste lavpunkt for olieprisen fra 2014 til 2016, skriver NRK.

Samtidig har Saudi-Arabien, verdens største olieeksportør, bebudet, at det vil øge sin produktion.

- Det er på en måde en perfekt storm for olieprisen. Det giver pres på kronen, siger Bernhardsen.

