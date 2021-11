Den nye coronavariant er nået til Italien

Italien har registreret sit første tilfælde af den nye coronavariant, Omikron.

Det rapporterer den italienske sundhedsstyrelse lørdag.

- Patienten og familiemedlemmer er ved godt helbred, siger sundhedsstyrelsen i en erklæring om den smittede.

Videre oplyses det, at den smittede er kommet til Italien fra Mozambique.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omikron blev opdaget i Sydafrika for få dage siden, og nu er den begyndt at sprede sig rundt om i verden.

Lørdag aften har såvel Storbritannien som Tyskland meddelt, at de også har tilfælde af smittede med den nye variant.

Det samme har blandt andet Belgien og Israel også.

Anthony Fauci, USA's sundhedschef, siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at der ikke er indikationer på, at Omikron-varianten er nået fra Afrika og over Atlanterhavet til USA.

Men han råder folk til at være opmærksomme.

I et interview med tv-programmet The Today Show bliver han spurgt, om han tror, at varianten allerede er i USA.

- Jeg vil ikke blive overrasket, hvis den er, svarer han.

Eksperterne kender ikke rigtig den nye variant endnu.

Men der er frygt for, at den er langt mere smittefarlig end de varianter, vi hidtil har set under pandemien.

Måske kan Omikron også smitte personer, der er vaccineret.

/ritzau/AFP