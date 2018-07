Den nye giftsag

* En mand på 45 år og en kvinde på 44 faldt lørdag om i et hus i Amesbury i det sydlige England med få timers mellemrum.

* I første omgang troede politiet, at parret havde taget urene stoffer. Men onsdag kom det frem, at de var blevet udsat for nervegiften Novichok. Sagen håndteres nu af en antiterrorenhed.

* Novichok var også det middel, som den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter blev udsat for i begyndelsen af marts i Salisbury, som ligger få kilometer syd for Amesbury. Der er dog ikke fundet yderligere sammenhæng mellem de to sager.

* Der er foreløbig intet, der tyder på, at parret i den nye sag har været udsat for et angreb.

* Parret er indlagt i kritisk tilstand på hospitalet i Salisbury, hvor også Sergej og Julia Skripal blev behandlet.

* Sergej og Julia Skripal blev udskrevet i henholdsvis maj og april.

Kilde: BBC, AFP.

