Den politiske virkelighed er vokset fra Norges kristne parti

Norges Kristeligt Folkeparti skal nu forhandle om at indtræde i den borgerlige regering efter fredagens dramatiske landsmøde. Ledelsen skal forsøge at samle et parti i dyb krise, der har svært ved at få fat i den kristne vælgerskare og kan være på vej ud i glemslen

Salen sitrer af nervøsitet, formanden er grådkvalt, og statsministeren holder vejret. Det er ikke hverdagskost, at et landsmøde i Kristeligt Folkeparti i Norge skaber så stort et drama som det, der udspillede sig i fredags. Det endte med, at partiet tog et klart skridt til højre mod rødderne i abortmodstand og konservativ kristendom.

”Som parti går vi styrket ud af dette, men ja, der er mange, som er skuffede over resultatet,” sagde partileder Knut Arild Hareide til avisen VG i fredags.

På det ekstraordinære landsmøde blev det med 98 mod 90 stemmer afgjort, at partiet ikke som ønsket af Hareide skal samarbejde med Arbejderpartiet, men forsøge at gå ind i den borgerlige regering bestående af Højre, Fremskridtspartiet og Venstre. Det takkede Hareide nej til efter valget sidste år på grund af Fremskridtspartiets stramme udlændingekurs, og han har varslet sin afgang, hvis det nu lykkes Kristeligt Folkeparti at få ministerposter. Indtil nu har partiet været støtteparti for Erna Solbergs (Højre) regering, der dermed ser ud til at fortsætte.

Tilbage står et Kristeligt Folkeparti i dyb splittelse, som kritiseres for ikke at have en klar vision. I 1960’erne og 1970’erne udgjorde Kristeligt Folkeparti et alternativ til Arbejderpartiets idéer om solidaritet og sekularisering. Partiet ville styrke det såkaldte bedehussamfund, det kristne fundament i skolerne og bekæmpe abort. At baglandet bestod af begge politiske fløje var mindre vigtigt, da visionen om et kristent Norge var vigtigere. Nu er den vision væk, fordi kampene er tabt. At partiet forsøger at stoppe fosterreduktion (tvillingeabort), er udtryk for, at den gennemgribende ændring af abortloven, som partiet egentligt ønsker, ikke kan lade sig gøre. Det er den udvikling, der af mange beskrives som baggrunden for, at Kristeligt Folkeparti nu balancerer på spærregrænsen: Den politiske virkelighed er vokset fra partiet.