Den regnfyldte storm Florence er igen blevet nedgraderet

Selv om stormen Florence endnu en gang er blevet nedgraderet, kan den stadig forårsage voldsomme ødelæggelser.

Stormen ved navn Florence har med voldsom regn og hårde vindstød i løbet af torsdagen allerede skabt de første oversvømmelser i de amerikanske delstater North Carolina og South Carolina.

Florence er tidligt fredag morgen dansk tid blevet nedgraderet til en kategori 1-orkan af amerikanske meteorologer.

Det er den laveste af fem kategorier på den såkaldte Saffir-Simpson-skala.

Florence blev tidligere på ugen betegnet som en kategori 4-orkan.

Men selv om den nu igen er blevet nedgraderet, så betyder stormens omfattende størrelse, at den stadig forventes at skabe store ødelæggelser.

I næsten et helt døgn forventes den at sende vindstød af orkanstyrke ind over den amerikanske østkyst.

North Carolinas guvernør, Roy Cooper, siger ved en pressekonference, at den "historiske" orkan kommer til byde på regn, der vil oversvømme de fleste dele af staten i store mængder vand.

/ritzau/Reuters