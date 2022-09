Den sidste borger har nu været forbi dronningens kiste

Efter fem dage med lang kø gennem London er der mandag morgen blevet lukket for besøg ved dronning Elizabeths kiste.

Den sidste borger tog afsked med dronningen cirka klokken 6.30 lokal tid.

Hundredtusindvis af mennesker har de seneste dage ventet tålmodigt i en kilometerlang kø for at se dronningens kiste i Westminster Hall.

Omkring klokken 22.40 søndag lokal tid blev der lukket for, at flere borgere kunne tilslutte sig køen. Det skriver det britiske medie BBC.

Den enormt lange kø er gennem de seneste dage blevet et slags fænomen i sig selv. Undervejs nåede køen en maksimal længde på omkring 16 kilometer, og ventetiden var på et tidspunkt over et døgn.

Over 500 toiletter blev sat op på køens rute, der gik fra Southwark Park og langs floden Themsen til parlamentsbygningen Westminster Hall.

De ventende fik også udleveret farvede armbånd, så de kortvarigt kunne forlade køen og komme tilbage igen, skriver BBC.

Mandag bliver der taget afsked med dronningen ved en omfattende statsbegravelse. Der ventes omkring 2000 gæster fra nær og fjern - herunder mange kongelige og højtprofilerede regeringsledere.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik er de danske repræsentanter.

/ritzau/AFP