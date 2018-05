Den store skandale om miljøsnyd med biler

* I september 2015 afslørede den amerikanske myndighed EPA, at Volkswagen havde installeret et computerprogram i biler til det amerikanske marked. Softwaren fik bilerne til at reducere udledningen af NOx-gas under testkørsel.

* Kort efter erkendte VW, at 11 millioner dieselbiler på verdensplan var udstyret med den omstridte software.

* VW har siden tilbagekaldt millioner af biler og skal betale mange milliarder af dollar i bøder og som kompensation til køberne.

* Også Daimler, der blandt andet står bag Mercedes, og BMW er mistænkt for at have snydt med udledningstallene for over en million dieselbiler.

