Den svenske krone falder til laveste niveau i 14 år

Den svenske krone er faldet til under 65 danske kroner for 100 svenske.

Det er det laveste niveau siden nogle dage i 2009 under finanskrisen. Det siger Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Den svenske krone er utrolig svag. Det er utrolig usædvanligt, at vi kan købe 100 svenske kroner for under 65 danske kroner.

- Bortset fra et par ganske få dage i marts 2009 under finanskrisen, så har den svenske krone ikke været billigere i mere end 40 år, siger han.

Svækkelsen af den svenske krone har været med til at få inflationen i landet til at stige.

Det skyldes, at en svag svensk krone betyder højere importpriser for landets virksomheder.

I april er inflationen opgjort til 10,5 procent på årsbasis ifølge Sveriges statistiske centralbureau.

Centralbanken i Sverige hævede i april sin ledende rente med yderligere 0,5 procentpoint til 3,5 procent. Det er det højeste renteniveau siden 2008.

/ritzau/