Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu er død

Den berømte ærkebiskop og menneskerettighedsforkæmper Desmond Tutu er død, 90 år.

Det oplyser den sydafrikanske præsident i en meddelelse. Han døde søndag i Cape Town.

Desmond Tutu har i sit lange liv haft en central rolle i Sydafrika - både før og efter apartheid.

Han var en stærk kritiker af apartheidstyret, der tidligere regerede Sydafrika.

Desmond Tutu er kendt for sin ikkevoldelige modstand. Han fik i 1984 Nobels fredspris for sit arbejde. I 1986 blev han Sydafrikas første sorte ærkebiskop.

- Desmond Tutus død er endnu et kapitel af sorg i vores nations farvel til en generation af fremragende sydafrikanere, der har testamenteret os et befriet Sydafrika, siger præsident Cyril Ramaphosa i meddelelsen.

Da Sydafrika i 1994 afholdt sit første demokratiske valg, udtalte Tutu, at det var "som at blive forelsket".

Efter at apartheidstyret i Sydafrika brød sammen, har Desmond Tutu spillet en stor rolle i landets forsøg på at komme videre. Blandt andet at forsone hvide og sorte.

Han blev i 1994 udpeget af Nelson Mandela til at lede en kommission, der skulle kortlægge menneskerettighedskrænkelserne under det hvide overherredømme. Den var kendt som "Sandhedskommissionen".

Senere har han også markeret sig som en kritisk stemme i klimadebatten, og han var i 2009 taler til klimatopmødet COP15 i København, hvor han talte på vegne af verdens fattige lande.

I de seneste år levede Desmond Tutu en mere tilbagetrukken tilværelse - og han kæmpede med prostatakræft i mere end to årtier.

Tutu har været gift med Nomalizo Leah Shenxane siden 1955, som han har fået fire børn sammen med.

/ritzau/