Der er atter roligt i Libyens hovedstad efter kampe med 32 døde

Der var søndag atter roligt i Libyens hovedstad, Tripoli, efter der de seneste to dage har været kampe mellem to væbnede fraktioner.

De har kostet 32 mennesker livet og såret mindst 159.

Det oplyser landets sundhedsministerium.

Det er anden gang på en måned, at det er kommet til sammenstød i byen. Det sker under voksende politiske spændinger i det olierige land.

De to rivaliserende regeringer i det nordafrikanske land giver hinanden skylden for at have udløst krisen.

Den FN-støttede samlingsregering i Tripoli ledes af premierminister Abdulhamid al-Dbeibah. Han udfordres af en rivaliserende regering med tidligere indenrigsminister Fathi Bashagha i spidsen.

Fathi Bashagha har støtte fra Libyens parlament og krigsherren Khalifa Haftar. Abdulhamid al-Dbeibahs regering er indsat som led i en fredsproces, der ledes af FN.

Videoer, der søndag er lagt ud på sociale medier, viser offentlige og private bygninger i Tripoli og snesevis af biler, der er beskadiget eller ødelagt under kampene.

Libyske medier bringer billeder af oprydningen i Tripoli. Veje, som har været lukket under uroen, er genåbnet.

/ritzau/AFP