Ngo melder om kritisk situation på hospital i Gaza under razzia

Situationen er kritisk på Kamal Adwan-hospitalet i det nordlige Gaza under en israelsk aktion.

Det udtaler Læger Uden Grænsers leder for missionen i palæstinensiske områder, Leo Cans, til mediet Al Jazeera.

Israelske soldater er ifølge Gazas Hamas-kontrollerede sundhedsministerium i gang med en ransagning af hospitalet.

- Vi er forargede over det, der foregår, siger Cans.

- Det er scenariet fra al-Shifa-hospitalet, som udspiller sig på andre hospitaler igen og igen.

Al-Shifa-hospitalet - Gazas største - var tidligere under den israelske offensiv centrum for en større israelsk militæroperation.

Det israelske militær har ikke umiddelbart udtalt sig om meldingerne fra Kamal Adwan-hospitalet.

Sundhedsministeriets talsmand, Ashraf al-Qudra, siger til nyhedsbureauet AFP, at israelske soldater "stormer Kamal Adwan-hospitalet efter at have belejret og bombet det i flere dage".

FN melder ifølge AFP, at der kun er ét hospital i det nordlige Gaza, som kan tage imod patienter.

FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA) har tidligere sagt, at hospitalet "fortsat er omringet af israelske tropper og kampvogne, og at der er meldt om kampe med bevæbnede grupper i nærheden i flere dage".

Ifølge OCHA er to mødre blevet dræbt efter et angreb fødegangen, skriver AFP. Der er 3000 internt fordrevne, som er fanget på området, oplyser OCHA, som også udtaler, at der er "ekstrem mangel på vand, mad og el".

Israel har gentagne gange beskyldt Hamas for at anvende hospitaler og andre sundhedsfaciliteter til at skjule sig.

Israels offensiv er indledt som modsvar på Hamas' angreb 7. oktober i Israel, hvor omkring 1200 ifølge israelske tal blev dræbt. I den efterfølgende offensiv er mindst 18.200 blevet dræbt ifølge sundhedsministeriet i Gaza.

