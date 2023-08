Der er frygt for forværring af skovbrande i Grækenland

Naturbrandene i det nordøstlige Grækenland er fortsat helt ude af kontrol. Brandmandskaberne har svært ved at få øje på bedring i situationen, siger de lokale myndigheder.

- Uheldigvis ser vi ikke, at de kan inddæmmes og bringes under kontrol, siger Dimitris Petrovich, viceguvernør i den brandhærgede region op til den tyrkiske grænse.

Han tilføjer over for radiostationen ERT, at meteorologerne har varslet et skifte i vinden mandag. Det kan få flammerne til at sprede sig yderligere.

Han siger videre, at det brænder i Dadia-området, hvor der er uberørt skov. Myndighederne har med overlæg undladt at udnytte skoven og har i stedet overladt den helt til naturen.

Det betyder, at det nu er svært at få bugt med branden i træerne og vildnisset.

De regionale myndigheder har udsendt en appel om at få flere brandfolk bragt til området.

Søndag var brandene i gang for niende dag i træk. 74.000 hektarer - 740 kvadratkilometer - skov og natur er brændt. Alene i nationalparken Dadia er 13.000 hektarer ædt af flammerne.

EU-Kommissionen har betegnet det som den største brand i EU's historie.

I tirsdags blev der fundet 18 lig i de brændte områder. Det menes, at der er tale om migranter, der har opholdt sig i skoven, og som så blev fanget i branden.

I fredags blev der fundet endnu to lig.

Der er også spredte brande i skov og natur andre steder i Grækenland, men de fleste brande er under kontrol.

Det græske civilforsvar siger, at den overordnede risiko for skovbrande er faldet sammenlignet med for en uge siden.

