Der er ingen planer om julefrokost i Downing Street i år

En undersøgelse er iværksat for at få klarlagt, hvad der skete ved sidste år "fest", og hvem der deltog.

Der er ingen planer om en julefrokost i Downing Street i år.

Det siger premierminister Boris Johnsons talsmand, efter at den britiske leder er blevet voldsomt kritiseret for, at der angiveligt var festligheder i hans embedsbolig i december sidste år. På det tidspunkt var London lukket ned.

Karakteren af begivenheden sidste år er omstridt.

Flere ministre blev fredag stillet spørgsmål om, hvorvidt det var en "fest" eller lidt rødvin og ost, som man ikke vil kalde fest eller julefrokost.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger til BBC, at hun ikke er i stand til at definere, hvad en fest er. Hun deltog ikke selv, men var optaget af forhandlinger om handelsaftaler.

Boris Johnson har erklæret, at han har fuld tillid til sin kommunikationschef, Jack Doyle, efter at det er kommet frem, at han talte ved den omstridte begivenhed sidste år. Johnson var ikke selv til stede.

En undersøgelse ledet af kabinetsminister Simon Case er iværksat for at få klarlagt, hvad der skete, og hvem der deltog.

Der var ifølge britiske medier mellem 20 og 30 deltagere, og begivenheden fandt sted 18. december - to dage efter omfattende nedlukninger i London.

Samtidig skal det klarlægges, hvad der skete ved en anden begivenhed i Downing Street 18. december sidste år og i undervisningsministeriet 10. december.

Lederen af arbejderpartiet Labour, Keir Starmer, har i forbindelse med sagerne kaldt premierministeren "uegnet til at regere".

En talsmand for regeringen har sagt, at der var "planer" om en julefest i Downing Street i år. Denne er nu skrinlagt, efter at der er indført flere coronarestriktioner i England.

For tre dage siden blev der offentliggjort en videooptagelse, som har kostet Johnsons tidligere presserådgiver Allegra Stratton jobbet. Hun forlod sit job i regeringen onsdag.

Hun spillede en central rolle i videoen, der viser presserådgiveren og flere andre af Johnsons ansatte lave sjov med coronaregler og snak om en julefrokost, som måske ikke var rigtig julefrokost eller fest.

- Julefrokosten i Downing Street fandt aldrig sted, har Johnson sagt.

Johnson afviste torsdag beskyldninger om, at nye coronarestriktioner er indført for at aflede opmærksomheden omkring videooptagelserne og den påståede julefrokost i hans embedsbolig.

Den britiske regering er gentagne gange blevet beskyldt for at være hyklerisk i forbindelse med coronarestriktioner.

/ritzau/Reuters