Der er stadig færre jøder i verden end før Holocaust

Der er 14,5 millioner jøder i verden, og det er to millioner færre end før Anden Verdenskrig og Holocaust.

Da Nazityskland angreb Polen i 1939, og dermed indledte Anden Verdenskrig, var der 16,6 millioner jøder i verden.

Men jødeforfølgelserne under det nazistiske Holocaust før og under krigen kostede omkring seks millioner jøder livet.

Det er nu 73 år siden, at krigen sluttede i 1945, og verden fandt ud af, at nazisterne havde dødslejre for jøder.

Der har ikke siden været så mange jøder i verden, som der var i 1939, skriver den israelske avis Yedioth Aharonot.

Den fortæller, at der ifølge den israelske stats statistiske kontor er godt 14,5 millioner jøder i verden i dag.

Det svarer nogenlunde til antallet i 1922, da der var 14 millioner.

De fleste jøder i dag bor i Israel, nemlig godt 6,4 millioner.

I USA bor der 5,7 millioner, i Frankrig 456.000, 390.000 i Canada og 290.000 i Storbritannien.

I Tyskland bor der 117.000 jøder.

Ifølge Det Jødiske Samfund i Danmark er der omkring 6000 jøder i Danmark.

/ritzau/