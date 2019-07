Der er udbrudt ebola i millionbyen Goma i DRCongo

Den smitsomme sygdom ebola er registreret i storbyen Goma. Der er så vidt vides ét tilfælde i byen.

Det første tilfælde af den smitsomme og farlige sygdom ebola er opdaget i millionbyen Goma, der ligger i Demokratiske Republik Congo (DRCongo) nær grænsen til Rwanda.

Byen har omkring en million indbyggere.

Goma ligger 350 kilometer syd for det sted, hvor et stort udbrud af ebola blev registreret for et år siden.

Sygdommen, der udløser diarre, opkast, feber og blødninger, smitter via kropsvæsker.

Udbruddet 350 kilometer fra Goma har langsomt bredt sig og har smittet næsten 2500 mennesker. 1600 af dem er døde.

Det er ikke klart, om patienten i Goma har været i kontakt med andre mennesker i byen, eller hvor lang tid personen har været i Goma.

En talskvinde for de lokale sundhedsmyndigheder siger, at de prøver at finde ud af detaljerne.

- Sagen kommer fra Butembo, siger Richard Kitenge, der leder Gomas arbejde med at holde ebola stangen.

Butembo ligger 200 kilometer nord for Goma, og patienten bringes tilbage til Butembo til behandling.

Nyhedsbureauet AP skriver, at den smittede er en præst, der har været på besøg i Butembo.

Goma har i et år taget forholdsregler for at forberede sig på, at sygdommen måske ville komme til byen.

Der er blandt andet oprettet stationer, hvor man kan vaske hænder.

Men i de landlige egne er det sværere at inddæmme smitten. Lokale nærer mistro til sundhedspersonale, og militsers hærgen har gjort sundhedsvæsnets arbejde svært og medført, at antallet af nye smittetilfælde stiger.

I periode mellem 2013 og 2016 var der ebolaepidemi i det vestlige Afrika. Flere end 11.300 mennesker døde.

/ritzau/Reuters