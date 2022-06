Der kæmpes nu fra gade til gade i Sjevjerodonetsk

Kontrol over byen Sjevjerodonetsk - som stadig er på ukrainske hænder - er afgørende for slaget om Donbas.

I byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine fortsætter intense kampe søndag. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at der nu kæmpes fra "gade til gade".

Slaget om byen har varet i mange dage. Ifølge militære analytikere kan kampene få afgørende betydning for krigen i Ukraine, da russerne skal vinde dem for at opnå et erklæret mål om at vinde kontrol over hele Donbas.

Donbas består af de to løsrivelsesområder Luhansk og Donetsk.

Zelenskyj sagde i sin daglige videotale lørdag, at situationen i den østlige by er "ekstremt vanskelig", men han gjorde det klart, at de ukrainske styrker holder stand i både Luhansk og Donetsk.

Sjevjerodonetsk er den største by i Luhansk, som stadig er på ukrainske hænder. Der er dog det seneste døgn kommet modstridende meldinger om situationen i området.

Ifølge guvernøren i Luhansk, Sergij Gaidaij, er det meste af Sjevjerodonetsk under russernes kontrol.

- Russerne havde kontrol over omkring 70 procent af byen, men de er blevet tvunget på tilbagetog i de seneste døgn, siger han.

Ifølge en analyse natten til søndag fra den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW), er det ukrainske forsvar i Sjevjerodonetsk stadig effektivt.

Ukrainerne har tilmed gennemført vellykkede modangreb i byen og vundet en del terræn tilbage.

ISW har tidligere skrevet, at de russiske styrker sætter alt ind på at omringe og vinde kontrol over Sjevjerodonetsk, som tænketanken har kaldt Ukraines sidste bastion i Luhansk.

Men der kom søndag også rapporter om russiske raketangreb ved havnebyen Odessa og adskillige eksplosioner rystede også den ukrainske hovedstad, Kyiv, tidligt på dagen.

De statslige ukrainske atommyndigheder, Energoatom, siger samtidig, at et russisk krydsermissil søndag fløj "kritisk lavt" hen over et af landets største atomkraftværker.

- Det var sandsynligt, at det var et missil, som var sendt mod Kyiv, siger ledelsen af Det Sydukrainske Atomkraftværk på beskedtjenesten Telegram. Atomkraftværket ligger 350 kilometer syd for Kyiv.

Det britiske forsvarsministerium siger søndag, at ukrainske modangreb i de seneste 24 timer formentligt vil stoppe et momentum i de russiske styrkers kampindsats.

Den russiske major Oleksandr Strjuk sagde lørdag til russisk tv, at der var mangel på mad, brændstof og medicin.

/ritzau/AFP