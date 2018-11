Nigeriansk aktivist: Kun bedre muligheder vil få unge til at blive i hjemlandet

Nigerianerne udgør langt den største befolkningsgruppe blandt de migranter, som risikerer livet på rejsen mod et bedre liv i Europa. Skal strømmen af migranter stoppes, bør det gøres attraktivt at blive i landet, ellers vil migrationen fortsætte, mener den nigerianske aktivist Daniel Onyedikachi

Tyrkiet-aftalen, samarbejdet mellem den italienske og libyske kystvagt, omfordeling af kvoteflygtninge og et øget fokus på at sende ulovligt indvandrede migranter hjem. Siden flygtningekrisen var på sit højeste i efteråret 2015, har de europæiske lande forsøgt at finde måder, hvorpå de kan håndtere presset på grænserne. Og især de ruter, der går mellem den nordafrikanske kyst og Europa, har vist sig svære at lukke.

”Tro mig: Det er ligegyldigt, hvor mange penge europæerne giver Marokko, Egypten og Libyen for at stoppe bådene fra at stævne ud på Middel- havet. Ligegyldigt, om de så byggede verden største mur for at afskære migrantruterne. Folk vil klatre over den, grave under den eller simpelthen rive den ned,” siger Daniel Onyedikachi.

”Hvis ikke der bliver skabt bedre muligheder for Nigerias og Afrikas ungdom, så vil de blive ved med at prøve. De vil finde en vej.”

Nigerianske Daniel Onyedikachi er en del af Africa Youth Movement, Afrikas største ungdomsorganisation, der arbejder panafrikansk med at styrke demokrati og give Afrikas unge bedre muligheder og mere indflydelse.

Sammen med 13 andre unge aktivister fra hele verden var han for nylig inviteret til Danmark af Mellemfolkeligt Samvirke for at lære, hvordan han kan blive bedre til sit aktivistiske arbejde. Han er især optaget af, hvorfor så mange af hans unge landsmænd ønsker at forlade landet, og endnu vigtigere, hvordan man får dem til at blive.