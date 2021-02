Der ventes dom i Tyskland i første sag om Assads torturregime

En 44-årig syrer menes at have bragt demonstranter til et fængsel i Damaskus for at blive tortureret.

I den første sag om statsligt orkestreret tortur under Bashar al-Assads regime i Syrien ventes der onsdag at falde dom i den tyske by Koblenz.

Syreren Eyad al-Gharib står anklaget for forbrydelser mod menneskeheden ved at have hjulpet med anholdelser af demonstranter for efterfølgende at overgive dem til et fængsel i Syriens hovedstad, Damaskus.

Han risikerer en straf på fem et halvt års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Den 44-årige Eyad al-Gharib er anklaget for at have bragt mindst 30 anti-regeringsdemonstranter til fængslet Al-Khatib for at blive tortureret i efteråret 2011, mens han arbejdede som agent for de syriske sikkerhedstjenester.

Forsvaret mener, at han skal frifindes og argumenterer for, at den tiltalte var truet på livet og handlede under tvang.

Forsvaret siger, at mens Eyad al-Gharib bidrog til anholdelser af personer, som demonstrerede mod den syriske leder Bashar al-Assads regime, så udførte han ikke sine overordnedes ordrer om at skyde dem.

Onsdag ventes der at falde dom i sagen mod Eyad al-Gharib. Imens ventes retssagen mod en anden tiltalt, den hovedmistænkte Anwar Raslan, at fortsætte.

Den 58-årige syrer er en formodet tidligere oberst i det syriske sikkerhedsvæsen.

Han skal ifølge anklagerne have stået i spidsen for drabene på 58 mennesker og tortur af 4000 andre i Al-Khatib-fængslet.

Forbrydelserne skal være i sket perioden fra 29. april 2011 til 7. september 2012.

Anwar Raslan og Eyad al-Gharib flygtede efterfølgende til Tyskland, hvor de blev genkendt af nogle af deres påståede ofre og anholdt i februar 2019.

Retssagen føres efter princippet om universel jurisdiktion, som tillader fremmede lande at føre sager om forbrydelser mod menneskeheden.

Ifølge anklagerne overlevede tilbageholdte "umenneskelige og nedværdigende" forhold i Al-Khatib-fængslet, før de flygtede til Europa.

De blev angiveligt slået og fik stød, ligesom at nogle blev holdt vågne i flere dage eller hængt fra loftet, så kun spidserne af deres tæer kunne nå gulvet.

Formålet skulle være at opnå viden om den syriske opposition.

/ritzau/dpa