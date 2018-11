Derfor er Theresa May tæt på at lide skibbrud med Brexit-aftale

Reaktionerne på Brexit-udkast udstiller kompromisløsheden ikke alene i premierminister Theresa Mays eget oprørske konservative parti, men også i parlamentet. At få en aftale godkendt på hjemmebanen kan vise sig vanskeligere end de over halvandet år lange forhandlinger med EU

Fortsat gnidningsfri samhandel. Sådan lyder et af premierminister Theresa Mays nøgleargumenter for den aftale om Brexit, som britiske og europæiske forhandlere er nået frem til, knap fire måneder før den historiske skilsmisse bliver en realitet. Men på den politiske hjemmebane har modtagelsen af de 585 sider, der skal sætte kursen for briternes farvel til EU, været alt andet end gnidningsfri. Premierministeren måtte torsdag stå skoleret i parlamentet og samtidig se sin regering og magt smuldre.

Fra alle sider haglede der næsten udelukkende kritiske spørgsmål ned over Theresa May, som i over tre timer ene kvinde måtte forsvare Brexit-aftalen. Spørgsmålene i Underhuset gik i alle retninger – fra det principielle om den fremtidige grænse mellem Irland og Nordirland til noget så jordnært som et konservativt medlem, der kritiserede, at der fortsat skal betales penge til EU, når der mangler penge til plejehjem i hans valgkreds. Og flere parlamentsmedlemmer krævede en ny folkeafstemning.

Det var anden dag i træk, at Theresa May blev heglet igennem over detaljerne i det længe ventede aftale-udkast. Onsdag holdt hun møde med kabinettet – regeringens inderkreds med de 24 vigtigste ministre. Mødet var sat til to timer, men der gik fem timer, før Theresa May kunne meddele, at et enigt kabinet bakkede op om hendes aftale med EU’s chefforhandler. Det var dog mere pisk end gulerod, der sikrede enigheden.

Blot et halvt døgn senere trak hendes chefforhandler, Brexit-minister Dominic Raab, sig med en besked om, at han ikke med samvittigheden i behold kunne støtte aftalen. Men det er også en offentlig hemmelighed, at de kritiske forhandlinger er gennemført af premierministerens folk i Downing Street, mens Brexit-ministeriet har set til fra sidelinjen. En time senere gik også arbejdsminister Esther McVey og fik følgeskab af tre af de såkaldte juniorministre. Det vil ikke overraske, hvis flere følger efter.