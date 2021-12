Derfor holder Rusland Ukraine-gryden i kog: Putin vil kende Scholz’ dagsorden

Risikoen for en ny krig i Europa har med den russiske troppeopmarchering ved Ukraines østlige grænse ikke været højere efter årtusindskiftet, end den er nu. Sådan som Rusland har opstillet de geopolitiske domino-brikker, er der sat et komplekst pres på alle betydende europæiske ledere og den amerikanske præsident. I foråret opmarcherede Rusland et lignende kontingent soldater langs den ukrainske grænse. Det førte til, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, fik et bilateralt topmøde med USA’s præsident, Joe Biden, og herefter blev situationen deeskaleret.