DeSantis og Haley angreb hinanden trods stor Trump-føring

Ron DeSantis og Nikki Haley var mest fokuserede på at angribe hinanden, da de i en tv-debat natten til torsdag dansk tid skulle overbevise vælgerne om at pege på dem fremfor ekspræsident Donald Trump i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat.

- Vi har ikke brug for endnu en politiker, der laver falske løfter og fortæller dig, hvad hun tror, du vil høre, bare for at få din stemme, for så derefter at blive valgt og kun adlyde sine donorer, sagde DeSantis.

Som modsvar fremhævede Haley, USA's tidligere FN-ambassadør, en hjemmeside, hendes politiske kampagne har lavet for at dokumentere, hvad der ifølge dem er DeSantis' løgne.

DeSantis er delstaten Floridas guvernør.

Det første republikanske primærvalg afholdes i delstaten Iowa mandag. Det er ved primærvalgene, at partierne finder deres præsidentkandidater.

Trump har opbakning fra 49 procent af de republikanske vælgere, mens Haley og DeSantis tiltrækker støtte fra henholdsvis 12 og 11 procent.

For femte gang var Trump ikke at finde som deltager i debatten. Han valgte - som det også tidligere er sket - i stedet at stille op til et interview med mediet Fox News i tidsrummet.

Kun få timer inden tv-debatten, meddelte den tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, at han dropper ud af kapløbet om at blive den republikanske præsidentkandidat.

Han har været en af Trumps største kritikere.

Haley og DeSantis kom i debatten begge med en mere afdæmpet kritik af Trump, da de blev spurgt om den tidligere præsident har "karakter" til at blive præsident igen.

- Jeg er enig med ham i meget af hans politik, men hans tilgang er ikke min tilgang, sagde Haley.

- Jeg tager ikke hævn, jeg har ikke vendettaer, jeg tager ikke tingene personligt.

DeSantis brugte spørgsmålet som anledning til at nævne en række eksempler på løfter, som Trump ifølge ham ikke har holdt.

Heriblandt at lade Mexico betale for muren ved USA's sydlige grænse, at nedbringe niveauet af korruption i Washington og at nedbringe USA's statsgæld.

