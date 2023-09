DeSantis skipper Bidens visit i orkanramte Florida

USA's præsident, Joe Biden, er lørdag ankommet til det nordlige Florida for at danne sig et overblik over de skader, som orkanen Idalia har forårsaget i delstaten.

Fra en helikopter har Biden set skaderne i området omkring byen Live Oak.

Han skal også besøge lokalområder, der blev ramt af orkanen, og tale med nogle af hjælpearbejderne på stedet.

Det oplyser Deanne Criswell, direktør for USA's føderale katastrofeagentur, Fema.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun oplyser videre, at eftersøgningsarbejdet er afsluttet. Nu fokuserer hjælpeindsatsen på at få strømmen tilbage i de huse, der blev afskåret fra elnettet under orkanen onsdag.

Der er ikke planer om et møde mellem Biden og Floridas guvernør, Ron DeSantis.

Fredag sagde Biden ellers, at han skulle møde DeSantis, som forsøger at blive Republikanernes præsidentkandidat - og dermed Bidens modkandidat - ved præsidentvalget næste år.

Men lørdag siger en talsmand for guvernøren, at der ikke er planlagt noget møde.

- Alene de sikkerhedstiltag, et sådant møde ville kræve, vil lukke det igangværende oprydningsarbejde ned, siger DeSantis' talsmand Jeremy Redfern.

DeSantis er en fjern nummer to efter Donald Trump i meningsmålingerne forud for de første primærvalg, hvor vælgerne skal afgøre, hvem der bliver Republikanernes præsidentkandidat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formentlig vil det ikke gavne ham i valgkampen at blive fotograferet med Biden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten og DeSantis har jævnligt talt i telefon i den seneste uge for at koordinere hjælpeindsatsen i Florida.

Onsdag sagde Biden, at der ikke er gået politik i de samtaler.

- Jeg tror, at han stoler på min dømmekraft og mit ønske om at hjælpe, sagde præsidenten.

De to politikere er uenige på en lang række punkter, lige fra coronavacciner over klimatiltag og til spørgsmål om abort og lgbt-rettigheder.

/ritzau/Reuters