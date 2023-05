DeSantis starter kampagne i Iowa: USA går i den gale retning

Floridas guvernør, Ron DeSantis, har tirsdag holdt sit første personlige vælgerarrangement i delstaten Iowa, efter at han 25. maj præsenterede sit kandidatur til at blive republikanernes præsidentkandidat ved det amerikanske valg i 2024.

Her fortalte han blandt andet vælgerne, at nationen "går i den forkerte retning".

- Vi kan se det, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Og vi kan føle det, sagde DeSantis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Iowa er en nøglestat for DeSantis. Den store kristne befolkning har ikke altid været begejstret for Donald Trump, som er DeSantis modkandidat.

Trump tabte i 2016 statens opbakning til at blive republikansk præsidentkandidat til senator Ted Cruz, som også var en del af kapløbet.

Onsdag vil DeSantis holde fire yderligere arrangementer fordelt over hele staten, som er notorisk kendt for, at vælgerne vil se kandidaterne tæt på, før de tager stilling til, hvem der skal være republikansk nomineret.

Efter Iowa skal guvernøren videre til New Hampshire og South Carolina. Her vil alle øjne hvile på DeSantis, som nogle har kritiseret for at mangle medmenneskelige evner.

DeSantis fik i sidste uge en kaotisk start på sit præsidentkandidatur, da tekniske problemer skæmmede for hans længe ventede offentliggørelse under en livestream på det sociale medie Twitter.

/ritzau/