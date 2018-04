Desmond Tutu: Winnie Mandela var et symbol i vores kamp

Winnie Mandela var et ikon for antiapartheidkampen, men hendes ry var plettet af rapporter om ekstrem vold

Winnie Mandela var i 38 år gift med Nelson Mandela, men hendes plads i kampen mod det hvide mindretalsstyre i Sydafrika er omstridt og plettet af beskyldninger om vold. Men mange roser hendes indsats efter hendes død mandag:

Desmond Tutu, som har modtaget Nobels fredspris, kalder Winnie Mandela for "et definerende symbol i kampen mod undertrykkelse".

"Hun nægtede at lade sig kue af fængslingen af hendes mand, ligesom hun ikke gav efter for sikkerhedsstyrkernes evige chikane af hendes familie," siger Tutu, som fremhæver hendes modige trods som en inspiration for generationer af aktivister.

I den regerende Afrikanske Nationalkongres (ANC), siger den politiske chef, Jeff Radebe, at Winnie Mandela var "et ikon for den revolutionære kamp".

I 1992 blev Winnie Mandela skilt fra Nelson Mandela efter et retsopgør, som afslørede, at hun havde en affære med en ung livvagt.

Hun havde dannet The Mandela United football Team, der fungerede som hendes bodyguards og ikke, som navnet kan antyde, et fodboldhold.

Gruppens hårdhændede metoder kostede angiveligt den 14-årige Stompie Moeketsi livet i 1989, hvor han blev bortført og dræbt. Winnie Mandela blev anklaget for drabet, men kun dømt for kidnapningen.

Tidligere - i 1986 - blev Winnie Mandela sat i forbindelse med "halsbånds-henrettelser". Formodede forrædere i ANC blev brændt levende ved at få et benzinfyldt bildæk over hovedet og så blive stukket i brand.

Men i sin alderdom genvandt Winnie Mandela megen respekt, som et levende minde om den afdøde Nelson Mandela og den mangeårige kamp mod apartheid.

I sidste måned viste tv optagelser af Winnie Mandela sammen med Cyril Ramaphosa, Sydafrikas nyudnævnt præsident, som opsøgte hende i hendes hjem i Soweto i et ghettolignende slumkvarter, hvor hun har boet i årtier.

Ramaphosa fremhævede mandag også Winnie Mandelas store indsats i kampen mod apartheid og kaldte hende "modstandsstemme".

Der var været rapporter om, at hun var ekstremt tæt på Nelson Mandela igen i hans sidste leveår. Nelson Mandelas læge har i en bog skrevet, at det var Winnie - og ikke Mandelas enke, Graca Machel - som var sammen med Mandela, da han døde i 2013.

/ritzau/AFP