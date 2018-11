Desperate pårørende jagter spinkelt håb i Californien

Pårørende, evakuerede og brandfolk kæmper hver sin kamp i de områder i Californien, der er plaget af brand.

Med naturen i flammer og byer reduceret til aske kæmper indbyggere og brandfolk i den nordlige ende af den amerikanske delstat Californien for at finde en vej gennem de mest dødelige naturbrande i delstatens historie.

Brandchef Scott Jalberts brandfolk kæmper ifølge brandchefen mod et historisk voldsomt flammehav.

- Jeg har haft det her arbejde i 31 år, og i de sidste fem - måske syv - år, er det blevet værre for hvert år, siger han til nyhedsbureauet AP.

Myndighederne har bekræftet, at mindst 42 har mistet livet i flammerne. Men mange savnes og bagved frontlinjen, hvor brandfolk kæmper for at holde flammer på afstand af folks hjem, hersker kaos for evakuerede og pårørende.

I byen Chico har Røde Kors oprettet et opsamlingssted for de evakuerede fra den nærliggende by Paradise, der blev raseret af den brand, der kaldes "Camp Fire".

Stedet ledes af Paul Stanbrook fra amerikansk Røde Kors.

- Der er tæt på 200 mennesker, som overnatter her. I løbet af dagen kommer der mange flere for at få information, mad og et varmt sted at være for et stykke tid, fortæller han til nyhedsbureauet AFP.

Et stykke fra centeret bor den 64-årige pensionist Glenn Simmons i sin bil. Han er en af dem, der kommer til centeret om dagen, men han har valgt at sove i sin bil om natten.

- Jeg venter her (i Chico, red.) på, hvad der skal ske nu. Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Branden har taget en masse uerstattelige ting, siger han til AFP.

- Jeg har tænkt på at flytte til det sydlige Californien eller til Oregon.

- Jeg har mit tøj og min rygsæk, og det er det. Det er frihed, men det er ikke den slags frihed, man opsøger.

Blandet med de evakuerede er pårørende til savnede personer. En af dem er Mike Carlson. Da han hørte, at der var naturbrande i det område, hvor hans mor boede, kørte han torsdag mere end 160 kilometer sammen med sin datter for at lede efter hende.

De to har forsøgt at ringe rundt, sat sedler op og brugt sociale medier til at få deres efterlysning spredt.

- Vi har tjekket Røde Kors, hospitaler, politiet, efterlyst hende, men vi har ikke fået noget respons, sagde han søndag, da han talte med AP.

Mike Carlsons niece var sidste person til at tale med moren over telefonen, mens flammerne nærmede sig i baggrunden.

Ifølge Carlson forklarede hans mor, at hun ikke ville forlade huset, fordi hun troede Gud ville redde hende.

Natten til mandag fik Carlson ifølge AP den besked, han havde frygtet. Brandfolk havde fundet to lig i hendes hus på vejen Heavenly Place.

/ritzau/