Desperate pårørende og hunde leder efter overlevende på Hawaii

Antallet af omkomne under skovbrande på Hawaiis Maui-ø er steget til mindst 96.

Det oplyser lokale myndigheder.

Det er i forvejen den dødeligste skovbrand i USA i mere end et århundrede, og antallet af døde ventes at stige yderligere den kommende tid.

Borgere leder desperat efter pårørende, som stadig kan være i live, mens hunde bliver brugt til at gennemsøge ruinerne efter branden.

Det er den værste naturkatastrofe i den amerikanske delstat Hawaiis historie. Den overgår tsunamien fra 1960, som kostede 61 mennesker livet. Det skete, et år efter at Hawaii var blevet en amerikansk delstat.

Hundredvis af hjem er brændt til grunden i byen Lahaina, hvor branden raserede.

På sociale medier er der stribevis af opslag, hvor familier beder om hjælp til at finde deres kære.

- Min far har været væk, siden brandene på Lahaina begyndte. Hvis der er nogen information derude om min far, så tag venligst fat i mig. Jeg vil bare gerne vide, at han har det godt, skriver en Facebook-bruger.

Hundreder er savnet, men det præcise tal kendes ikke.

Store dele af den historiske kystby Lahaina på Maui-øen er blevet ødelagt i det flammehav, som pludselig var der onsdag morgen.

Siden da har der været udbredt kritik fra borgere. De forstår ikke, hvorfor de ikke blev advaret. Ingen af øens sirener blev aktiveret.

Mazie Hirono, demokratisk senator i delstaten, har foreløbig ingen kommentarer til, hvorfor sirener ikke lød. Hun afventer resultatet af en undersøgelse af forløbet.

- Jeg vil ikke komme med nogen undskyldninger for denne tragedie.

- Vi er meget fokuserede på redningsarbejdet, siger hun til CNN.

Mere end 2200 bygninger er blevet helt eller delvist ødelagt i Lahaina. Tusinder af mennesker er blevet hjemløse efter branden.

Ifølge Hawaiis turistmyndighed er 46.000 personer - herunder både turister og lokale - siden onsdag blevet fløjet fra Maui-øen.

Fra delstatens guvernør, Josh Green, lyder det, at 500 hotelværelser vil blive gjort klar til lokale, der har været nødt til at forlade deres hjem. Yderligere 500 værelser skal tages i brug til redningspersonale.

Genopbygningen af Lahaina kommer til at koste 5,5 milliarder dollar. Det svarer til cirka 37,2 milliarder danske kroner.

Det anslår USA's føderale katastrofeagentur, Fema, som oplyser, at mere end 8,5 kvadratkilometer er blevet brændt.

