Det begrunder Kina sanktionerne med

- Inden for de seneste år har visse anti-kinesiske politikere i USA ud fra deres selviske politiske interesse og fordomme og had imod Kina og uden at tage hensyn til de kinesiske og amerikanske folks interesser, planlagt, fremmet og udført en række vanvittige skridt.

- De (skridtene, red.) har groft grebet ind i Kinas indre anliggender, undermineret Kinas interesser, fornærmet den kinesiske befolkning og alvorligt forstyrret relationerne mellem Kina og USA.

- Den kinesiske regering er fuldt og fast besluttet på at forsvare Kinas nationale suverænitet, sikkerhed og udviklingsinteresser.

- Kina har besluttet at sanktionere 28 personer, som på alvorlig vis har krænket Kinas suverænitet, og som har været primært ansvarlig for sådanne amerikanske skridt inden for Kina-anliggender.

Kilde: Det kinesiske udenrigsministerium.

/ritzau/