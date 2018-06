Det betyder Trumps nultolerance politik

- Nul tolerancepolitikken betyder, at familier, der forsøger at snige sig ind i USA ulovligt, rutinemæssig bliver retsforfulgt, selv om de kun har få eller ingen pletter på deres straffeattest.

- Det betyder oftest, at forældrene varetægtsfængsles, mens de venter på, at deres sag afgøres.

- Fordi børnene ikke anklages for forbrydelserne, bliver de taget fra forældrene og sendt til børnecentre eller andre faciliteter.

- Forældrenes eneste mulighed for at få viden om deres børn, er en hotline, som de kan ringe til for at høre, hvor deres børn er.

Kilder: New York Times og CNN.

/ritzau/