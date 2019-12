Det britiske parlament samles tirsdag første gang efter valg

Tirsdag skal der vælges en formand for det britiske parlament, når det mødes første gang siden valget.

Tirsdag eftermiddag samles det britiske parlament for første gang siden parlamentsvalget, der sikrede Det Konservative Parti og premierminister Boris Johnson et absolut flertal.

Her vil parlamentet tage fat på formelle opgaver, hvor den første bliver at vælge en ny formand for Underhuset.

Det bliver efter alt at dømme Lindsay Hoyle, der fortsætter som formand. Hun fik posten for halvanden måned siden efter John Bercow.

Han har været Underhusets frontfigur siden 2009, inden han blev afløst den 31. oktober.

Boris Johnson kommer til mødet med et rent flertal i ryggen, mens oppositionspartiet Labour med leder Jeremy Corbyn har varslet formandens afgang efter et stort valgnederlag.

Når formanden for Underhuset er på plads tirsdag, skal parlamentarikerne tages i ed. Det forventes at tage resten af dagen. Mødet genoptages formentligt onsdag.

Johnson går i det hele taget en travl uge i møde. Torsdag åbnes parlamentet formelt af dronningen efter det britiske valg, der blev afholdt torsdag.

Fredag vil regeringen præsentere et lovforslag, der baner vejen for en godkendelse af brexit i Underhuset.

- Vi vil fremlægge et lovforslag, der skal sikre, at vi får brexit stemt igennem inden udgangen af januar. Lovforslaget vil afspejle de aftaler, der er indgået med EU om vores tilbagetrækning, sagde en talsmand for regeringen mandag.

Med de konservatives stærkeste flertal siden 1987 forventes det, at parlamentet vil godkende loven.

Tirsdag vil Boris Johnson ifølge BBC ændre forslaget, således at det forbydes, at overgangsperioden med EU bliver forlænget ud over det aftalte.

Perioden udløber i slutningen af 2020, men den kan, som det ser ud nu, forlænges med et eller to år.

/ritzau/NTB