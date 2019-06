Det britiske parlament vil ikke udelukke brexit uden aftale

Flere britiske politikere frygter, at den næste britiske premierminister presser brexit igennem uanset hvad.

Det britiske parlament har onsdag eftermiddag sagt nej til et forslag om at udelukke et brexit uden aftale.

Det står klart efter en afstemning i det britiske Underhus.

Forslaget, der blev nedstemt med stemmerne 309-298, ville have givet parlamentet mulighed for senere på måneden at implementere lovgivning, der ville kunne forhindre brexit uden aftale.

Det er uklart, hvilken lovgivning der skulle være tale om.

Ti politikere fra Det Konservative Parti kæmper om at blive den næste britiske premierminister, efter at Theresa May har meddelt sin afgang.

Nogle af dem, heriblandt Boris Johnson, har meddelt, at man vil gå efter et brexit senest den 31. oktober - aftale eller ej. Deres modstandere frygter derfor, at en kommende premierminister vil tvinge brexit igennem.

/ritzau/AP