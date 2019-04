Det britiske parlamentet afviser fire nye brexit-forslag

Samtlige fire brexit-forslag blev mandag stemt ned i endnu en kaotisk forestilling i det britiske Underhus.

Det britiske parlament skulle mandag aften tage stilling til fire retningsgivende alternativer til premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU.

Alle fire forslag blev nedstemt.

Forslagene handlede om en permanent toldunion, en brexitaftale formet efter norsk model, en folkeafstemning, der skulle bekræfte brexit inden en udtræden af EU, samt en forlængelse af forhandlingsperioden i henhold til artikel 50.

Forslaget om toldunionen tabte med snævert flertal. 273 stemte for, og 276 stemte imod.

Planen efter den norske model, som også kaldes Fællesmarkedet 2.0, ville indebære, at briterne forlader EU, men bevarer den frie bevægelighed og bidrager til EU-budgettet.

Mandagens afstemninger er ikke bindende, kun vejledende. Det er samme metode, som blev anvendt i parlamentet i onsdags, hvor i alt otte forslag var til afstemning. De blev ligeledes stemt ned.

Kort efter at resultatet stod klart sent mandag aften, meddelte det konservative parlamentsmedlem og tidligere minister Nick Boles, at han trækker sig fra partiet.

Nick Boles har længe forsøgt at finde et kompromis i brexit-kaosset. Han har blandt andet fremlagt en plan, der skulle sikre Storbritannien tætte bånd med EU efter brexit.

- Jeg har givet alt i et forsøg på at finde et kompromis, sagde en følelsesladet Boles til parlamentet.

- Jeg accepterer, at jeg har fejlet. Jeg har først og fremmest fejlet, fordi mit parti nægter at indgå et kompromis.

Tirsdag vil den britiske regering holde to kabinetsmøder. Møderne om brexitkrisen vil vare i alt fem timer, siger en regeringskilde.

De særlige møder efterfølges af et traditionelt møde med premierminister Theresa May og hendes nøgleministre.

Andre mulige forslag, som kan komme til afstemning, er ifølge mediet Politico:

En ny formulering af den såkaldte bagstopper vedrørende den irske grænse, at forlade EU den 19. maj med en ny aftale, at forlade EU den 12. april uden en aftale og at søge optagelse i frihandelsorganisationen EFTA og forblive en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS).

Oprindeligt skulle Storbritannien være trådt ud af EU den 29. marts, men briterne har fået udskudt exitdatoen til den 12. april.

/ritzau/Reuters