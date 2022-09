Det er en tung skæbne at være russisk krigsfange

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har i forbindelse med den igangværende såkaldte delvise mobilisering af 300.000 soldater ændret på den militære straffelov.

Ifølge Tass indebærer det blandt andet, at det kan koste tre til ti års fængsel, hvis man "overgiver sig frivilligt" til fjenden.

Ændringen blev officiel lørdag, og det har fået den russiske dissident og journalist Victor Davidoff til tasterne.

Han har i den engelsksprogede russiske avis The Moscow Times, der udgives i Holland, gennemgået Sovjetunionens og Ruslands lange historie med behandling af krigsfanger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Putins ændringer "signalerer starten på et nyt kapitel i den lange brutale historie med russiske krigsfanger, der vender hjem", skriver Davidoff.

Under diktatoren Josef Stalin var det særlig brutalt. Under Vinterkrigen i 1939, da Sovjetunionen angreb Finland, gik det ikke, som Stalin regnede med.

Det blev ikke en "krig på tre dage". Sovjetunionen angreb i november, og i marts 1940 kom der våbenhvile.

Da havde finnerne taget 6000 krigsfanger.

Davidoff skriver, at Stalin ville give de væbnede styrker en lektion. Krigsfangerne vendte hjem. 500 af dem blev skudt. Resten blev sendt i Gulag-lejre, arbejdslejre, og kun 450 af dem overlevede.

Dengang var der en straffelov, der gav dødsstraf for at overgive sig til fjenden, hvis det ikke skete "på grund af kampmæssige omstændigheder".

Under Sovjetunionens krig mod nazisterne endte tyskerne med 3,3 millioner sovjetiske krigsfanger alene i 1941.

Tyskerne var uforberedte. Fangerne blev holdt i lejre omringet af pigtråd. Det var let at flygte, men der var ingen steder at tage hen.

De krigsfanger, der flygtede og vendte hjem, blev regnet for skyldige og sendt i Gulaglejre, med mindre de kunne bevise, at de var blevet såret eller var løbet tør for ammunition.

I så fald blev de sendt tilbage til fronten.

Ved slutningen på Anden Verdenskrig var 1,8 millioner krigsfanger vendt hjem. De kom i særlige lejre. Mange blev sat til at genopbygge bombede byer.

Omkring fem procent af dem blev anklaget for forræderi. Det kan synes få, men det var titusindvis af mænd, skriver Davidoff.

Der vides ikke særlig meget om sovjetiske krigsfanger under Afghanistan-krigen fra 1979 og ti år frem.

De eksisterede ganske enkelt ikke. De afghanske mujahedinerne skød fanger på stedet.

/ritzau/