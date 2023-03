Det er slut med at have au pair i Norge

Norge dropper au pair-ordningen, som blev indført i landet i 1969.

Det siger arbejds- og inklusionsminister Marte Mjøs Persen ifølge den norske avis VG.

- Det er en ordning, som ikke fungerer efter hensigten. Det er ikke længere en kulturudvekslingsordning, som det var en gang.

- Ordningen bruges til at skaffe billig arbejdskraft i hjemmet, enten til børnepasning eller husarbejde, siger Persen til nyhedsbureauet NTB.

Ministeren siger, at der skal være ordentlige arbejdsforhold for alle, også når arbejdet sker i hjemmet.

- Selv om mange au pairer har det fint hos de familier, de bor hos, er ordningen også for nogen blevet et smuthul for at få billig arbejdskraft, lyder det.

Der er ifølge VG 1100 personer, der arbejder som au pair i Norge.

En au pair kan få opholdstilladelse for maksimalt to år i Norge

I 2015 blev der ifølge VG givet 1336 opholdstilladelser til au pair-job. Næsten 90 procent af dem var fra Filippinerne.

Ordningen har givet unge mellem 17 og 30 år mulighed for at tage på kulturudveksling i andre lande, hvor de bor hos en værtsfamilie.

De får dækket kost og logi og får mindst 5900 norske kroner i lommepenge om måneden. De skal maksimalt arbejde 30 timer om ugen.

Den nuværende leder af LO, som er Norges hovedsammenslutning af arbejdstagere og består af 25 fagforbund, kaldte for seks år siden ordningen for "vestligt slaveri".

I dag er Peggy Hessen Følsvik "slet og ret lettet over, at der nu er sat et punktum for ordningen", siger hun til VG.

- Afvikling af au pair-ordningen er en stor sejr for arbejdet for et anstændigt arbejdsliv, lyder det.

