Det går den forkerte vej for afghanske pigers skolegang

To tredjedele af de afghanske piger får ikke lov til at gå i skole 16 år efter fjernelse af Taliban-regimet.

Utryghed, passive myndigheder og mindre interesse fra donorerne har medført, at stadigt færre piger kommer i skole i Afghanistan.

Den afghanske regering og donorer fra det internationale samfund har siden 2001 arbejdet for at få uddannet piger i det krigshærgede land.

Men det går nu den forkerte vej. Det viser en ny rapport fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch.

16 år efter den amerikanskledede invasion af Afghanistan, hvor det kvindeundertrykkende Talibanregime blev fjernet fra magten, bliver det anslået, at hele to tredjedele af de afghanske piger ikke får lov til at gå i skole.

- Den afghanske regering og internationale donorer lovede i 2001, at alle afghanske piger skulle sikres skolegang. Men løfterne er ikke blevet holdt.

- Uroligheder, fattigdom og flugt tvinger mange piger ud af skolen igen, siger Liesl Gerntholtz, som er særlig ansvarlig for Kvinders rettigheder i Human Rights Watch.

- Myndighederne bør have mere fokus på at få ændret denne negative udvikling, ellers risikerer vi, at de fremskridt, som er blevet opnået indtil nu, går tabt, siger hun.

Der er i dag 3,5 millioner børn uden skolegang i Afghanistan. 85 procent af dem er piger.

Kun 37 procent af piger i teenagealderen kan læse og skrive. Hos drengene er det 66 procent.

Rapporten fra menneskeretsgruppen viser, at afghanske skoler tilbyder færre skoler til piger end til drenge. Både når det gælder børn i de små klasser, og når det gælder ungdomsskoler.

I halvdelen af landets provinser er færre end 20 procent af lærerne kvinder, hvilket er en stor hindring, når det gælder pigers skolegang.

Mange familier nægter nemlig at lade deres døtre bliver undervist af mænd, navnligt når de er i teenagealderen.

Taliban og andre islamistiske oprørsgrupper kontrollerer eller forsøger at vinde magten i omkring 40 procent af landet.

Taliban hindrer aktivt piger i at gå i skole, og konfliktområderne præges af lovløshed, hvilket får mange til at holde piger inde.

/ritzau/AFP