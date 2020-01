Det Hvide Hus: Boltons bog indeholder tophemmelig information

Trumps tidligere toprådgiver må ikke udgive sin bog, uden at der slettes en række hemmelige oplysninger.

Det Hvide Hus vil ikke lade USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton udgive den bog, han har skrevet om sin tid i præsident Donald Trumps administration.

Det manuskript, Bolton har sendt til gennemsyn i Det Nationale Sikkerhedsråd, indeholder i sin nuværende form "betydelige mængder hemmeligstemplede oplysninger", meddeler Det Hvide Hus.

- Nogle af disse oplysninger er TOP HEMMELIGE, skriver rådet i et brev til John Boltons advokat, Charles Cooper.

- Manuskriptet må ikke offentliggøres eller på anden måde afsløres, uden at disse fortrolige oplysninger er slettet.

Rådet henviser til love om behandling af hemmelige oplysninger og en fortrolighedsaftale, som Bolton underskrev, inden han som sikkerhedsrådgiver kunne få adgang til hemmeligstemplede oplysninger.

Det er almindelig praksis, at tidligere ansatte i Det Hvide Hus skal sende manuskriptet til godkendelse, inden de udgiver en bog.

Ifølge The New York Times skriver Bolton blandt andet i bogen, at Trump i august fortalte ham, at han ville fortsætte med at indefryse militærhjælp for næsten 400 millioner dollar til Ukraine.

Hjælpen ville først blive frigivet, når Ukraine indvilgede i at indlede efterforskning af den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden.

Citaterne er bekræftet af John Boltons advokat.

I disse uger foregår der en rigsretssag mod Trump i Senatet.

Omdrejningspunktet her er, om Trump misbrugte sin magt til at få et andet land til at hjælpe med at finde smuds på hans potentielle modkandidat ved præsidentvalget til november.

Demokratiske politikere er meget interesserede i at få Bolton til at vidne i sagen, men det har Republikanerne indtil videre blokeret for.

/ritzau/AFP