Det Hvide Hus fjerner rådgiver efter pres fra førstedame

Mira Ricardel bliver "flyttet til ny rolle", oplyser Det Hvide Hus efter Melania Trumps usædvanlige kritik.

Sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus Mira Ricardel vil blive "overflyttet til en ny rolle".

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, dagen efter at USA's førstedame, Melania Trump, offentligt pressede på for Ricardels fyring.

Ricardel fortjente ikke den "ære, det er at tjene Det Hvide Hus", udtalte Melania Trumps talskvinde tirsdag.

Ricardel vil dog "fortsætte med at støtte præsidenten, når hun forlader Det Hvide Hus for at flytte til en ny rolle i administrationen", udtaler talsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders i en meddelelse.

Talsmanden oplyser ikke, hvilken stilling Ricardel vil blive overflyttet til.

/ritzau/