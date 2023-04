Det Hvide Hus giver Trump skyld for kaotisk exit fra Afghanistan

Hverken mere tid, flere penge eller flere amerikanske soldater ville have ændret udfaldet i Afghanistan.

Det er konklusionen i en længe ventet rapport om USA's tilbagetrækning fra landet.

Desuden giver Det Hvide Hus den tidligere præsident Donald Trumps administration en stor del af skylden for den kaotiske exit.

Den nuværende præsident, Joe Biden, fik sine muligheder for at påvirke udfaldet "betydeligt begrænset af de forhold", som var blevet besluttet under Trumps tid i Det Hvide Hus, lyder det i et resumé af rapporten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trump havde i februar 2020 indgået en aftale med Taliban om at trække alle amerikanske soldater ud af landet. Det skulle ske senest 1. maj 2021. Den frist blev forlænget af den nytiltrådte Biden til udgangen af august.

Biden, der tiltrådte i januar 2021, arvede en udhulet operation fra Trump, og kunne derfor ikke reagere, som han ønskede, lyder det fra John Kirby, der er Det Hvide Hus' talsmand i sikkerhedspolitiske spørgsmål.

- Overdragelser er vigtige. Det er det første, vi har lært her. Og den tiltrædende administration fik ikke rigtigt en af slagsen, siger Kirby på et pressemøde torsdag.

Han tilføjer, at Biden måtte foretage et vanskeligt valg om enten at trække de amerikanske soldater ud eller at blive i Afghanistan og kæmpe mod Taliban.

- Den afgående Trump-administration havde efterladt en dato for tilbagetrækningen til Biden-administrationen, men ikke nogen plan for, hvordan den skulle udføres, lyder det i det 12 sider lange uddrag af rapporten, der er offentliggjort.

- Og efter fire års forsømmelse - og i nogle tilfælde bevidst nedbrydning - var vigtige funktioner i forfald i systemer, kontorer og agenturer, som ville være nødvendige for en sikker og ordentlig tilbagetrækning, står der videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den militante islamistiske Taliban-bevægelse indtog den afghanske hovedstad, Kabul, i august 2021, efter at den i en lynoffensiv havde taget magten i stort set hele det øvrige Afghanistan.

Regeringen i Kabul kollapsede med en fart, der kom bag på USA og en række andre vestlige lande.

Det Hvide Hus har torsdag offentliggjort et uddrag på 12 sider. Her erkender Biden-administrationen, at den har "lært en lektie" fra tilbagetrækningen.

Den fulde rapport er hemmeligstemplet. Den er blevet udleveret til Kongressen.

/ritzau/Reuters