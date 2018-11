Det Hvide Hus inddrager CNN-journalists akkreditering

Jim Acosta har fået inddraget sin akkreditering efter en konfrontation med Donald Trump under et pressemøde.

CNN's korrespondent i Det Hvide Hus Jim Acosta har onsdag fået inddraget sin presseakkreditering efter en konfrontation med præsident Donald Trump under et pressemøde tidligere på dagen.

De to begyndte at diskutere, da Jim Acosta kritisk spurgte Donald Trump om den karavane af mellemamerikanske migranter, der er på vej op gennem Mexico med kurs mod grænsen til USA.

Da Acosta forsøgte at stille et opfølgende spørgsmål, svarede præsidenten:

- Så er det nok.

Samtidig forsøgte en kvindelig medarbejder uden held at tage mikrofonen fra CNN-journalisten.

Pressetalsmand i Det Hvide Hus Sarah Sanders offentliggjorde efterfølgende en erklæring, hvori hun beskylder Jim Acosta for at "lægge hånd på en ung kvinde, der blot forsøgte at gøre sit arbejde som praktikant i Det Hvide Hus".

Sarah Sanders kalder journalistens opførsel "fuldstændig uacceptabel".

På tv-billeder kan man se en ung kvinde, som rejser sig fra en stol på første række og går hen til Jim Acosta. Hun forsøger tre gange at tage mikrofonen ud af hånden på ham, mens hun flere gange kigger op på præsidenten.

Jim Acosta virker under hele optrinet til at fokusere på Trump, og først da kvinden tredje gang forsøger at tage mikrofonen, vender han blikket mod hende og strejfer hendes arm med sin hånd.

Imens siger han:

- Undskyld mig frøken.

På Twitter kalder han Sarah Sanders' beskyldninger mod ham for "en løgn".

I en erklæring støtter CNN Jim Acosta. Tv-stationen udtaler, at Det Hvide Hus har inddraget journalistens akkreditering som "gengæld for hans kritiske spørgsmål".

Samtidig beskylder CNN Sarah Sanders for at lyve om Jim Acostas handlinger.

- Sanders er kommet med svinagtige beskyldninger og refererer til en hændelse, der aldrig har fundet sted.

- Denne hidtil usete beslutning er en trussel mod vores demokrati, og landet fortjener bedre, oplyser CNN, der i samme ombæring understreger, at "Jim Acosta har vores fulde støtte".

47-årige Acosta har arbejdet for CNN siden 2007.

/ritzau/AP