Det Hvide Hus indkalder tech-topfolk til drøftelse af AI

Det Hvide Hus har planer om at mødes med topchefer fra Google, Microsoft, OpenAI og Anthropic torsdag for at tale med dem om potentialet og risikoen ved kunstig intelligens (AI).

USA's vicepræsident, Kamala Haris, og topembedsfolk fra den amerikanske regering vil drøfte måder, hvorpå man kan sikre sig, at forbrugerne har gavn af AI, mens de også beskyttes mod dets skadevirkninger ifølge en kopi af en invitation, som nyhedsbureauet AFP har set.

Præsident Joe Biden forventer, at techvirksomheder sikrer sig, at produkter er sikre, inden de gøres tilgængelige for offentligheden, lyder det videre i invitationen.

Amerikanske tilsynsmyndighederne begyndte i april at forsøge at lave regler for AI. Reglerne kan være med til at træde på bremsen for nye teknologier som eksempelvis den meget omtalte chatbot ChatGPT.

Handelsministeriet har bedt aktører i techindustrien om at komme med input, der kan hjælpe administrationen til at lave regulering af AI.

/ritzau/AFP