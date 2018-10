Det Hvide Hus kalder journalists død for tragisk hændelse

Det Hvide Hus følger efterforskningen af Jamal Khashoggis død, oplyser pressetalskvinde Sarah Sanders.

Det Hvide Hus kalder journalisten Jamal Khashoggis død for en "tragisk hændelse" og "anerkender" Saudi-Arabiens forklaring.

Det oplyser pressetalskvinde i Det Hvide Hus Sarah Sanders natten til lørdag dansk tid.

- Vi er kede af at høre nyheden om Jamal Khashoggis død. Hans familie, forlovede og venner har vores dybeste medfølelse, siger hun.

- Vi vil fortsat følge den internationale efterforskning af denne tragiske hændelse.

Udmeldingen fra Det Hvide Hus kommer, få timer efter at Saudi-Arabien på statsligt tv bekræftede, at Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet.

Ifølge en offentlig anklager i Saudi-Arabien var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

USA's præsident, Donald Trump, kalder Saudi-Arabiens udmelding for "et godt første skridt, et stort skridt", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters siger Trump, at "det, der skete med Khashoggi, var uacceptabelt", men at det ikke får konsekvenser for USA's salg af våben til Saudi-Arabien.

Præsidenten kalder Saudi-Arabiens forklaring for "troværdig" og siger, at han vil diskutere sagen med landets kronprins.

Den republikanske senator og en af Trumps nærmeste i Senatet Lindsey Graham udtalte mandag, at det kunne blive "ødelæggende" for alliancen mellem USA og Saudi-Arabien, hvis det viste sig, at Saudi-Arabien har dræbt den prominente journalist.

I et opslag på Twitter skriver han natten til lørdag dansk tid, at han har svært ved at tro på Saudi-Arabiens forklaring om Jamal Khashoggis død.

- Det er svært at finde den seneste "forklaring" troværdig, skriver han.

FN's generalsekretær, António Guterres, udtaler, at han er "dybt bekymret" over at høre, at Jamal Khashoggi er død.

- Generalsekretæren understreger behovet for en hurtig, grundig og åben efterforskning af omstændighederne bag Jamal Khashoggis død, og at gerningsmændene bliver stillet til ansvar, siger han.

Den saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien forsvandt, efter han 2. oktober gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Anonyme, tyrkiske embedsmænd hævder, at Khashoggi blev dræbt og parteret under sit besøg på konsulatet. Efterforskere leder nu efter liget i områder i nærheden af Istanbul.

/ritzau/AFP