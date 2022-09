Det Hvide Hus kalder gaslæk formodet sabotage

Sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus skriver, at USA vil fortsætte med at beskytte Europas energisikkerhed.

USA støtter indsatsen med at undersøge det, sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus beskriver som "formodet sabotage" af Nord Stream 1 og 2.

Det skriver sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, Jake Sullivan, på Twitter natten til onsdag dansk tid.

Han skriver, at han har talt med departementsråd i statsministeriet Jean–Charles Ellermann-Kingombe om situationen, og at USA fortsætter sit arbejde med at sikre Europas energisikkerhed.

- USA støtter indsatsen med at undersøge, og vi vil fortsætte vores arbejde med at beskytte Europas energisikkerhed, lyder det i tweetet.

Tirsdag lød det fra den amerikanske udenrigsminister, at USA "kiggede på", om der var tale om et angreb eller en form for sabotage.

- Hvis det bliver bekræftet, er det tydeligvis ikke i nogens interesse, lød det fra udenrigsminister Antony Blinken ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tirsdag aften orienterede den danske udenrigsminister Jeppe Kofod sin amerikanske pendant om situationen, som den bliver udlagt af de danske myndigheder.

Her står det klart, at lækagerne er et resultat af eksplosioner. Det viser flere landes seismografiske målinger.

- Jeg informerede om den alvorlige situation, der har været med eksplosioner på Nord Stream 1 og 2. Og om at vi ser det som en bevidst handling, sagde Jeppe Kofod sent tirsdag aften.

Tilbage lovede Antony Blinken at støtte fuldt op om Danmark og Europa, oplyste den danske udenrigsminister.

