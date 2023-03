Det Hvide Hus støtter et muligt nationalt forbud mod TikTok

Det Hvide Hus støtter et lovforslag, der åbner for et nationalt forbud mod den kinesiske videoapp TikTok.

Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, i en udtalelse tirsdag.

- Det tværpolitiske forslag vil give USA's regering bemyndigelse til at forhindre visse udenlandske regeringer i at udnytte teknologitjenester på en måde, som udgør risici for amerikaneres følsomme oplysninger og vores nationale sikkerhed, udtaler Jake Sullivan ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det Hvide Hus opfordrer Kongressen til at behandle lovforslaget så hurtigt som muligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Det Hvide Hus kan TikTok muligvis udgøre en trussel mod nationens sikkerhed.

Derfor har Kongressen taget skridt mod at vedtage en lov, der vil give præsident Joe Biden ret til at forbyde det sociale medie i USA.

TikTok er ejet af selskabet ByteDance, som er hjemmehørende i Kina. TikTok afviser, at det bruger sin app til at spionere mod amerikanere.

Flere andre vestlige lande er også bekymrede for, at data, der indsamles af den populære app, kan havne hos kinesiske myndigheder.

For nylig meddelte EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd, at appen vil blive forbudt på de ansattes telefoner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover har EU-Parlamentet besluttet at forbyde TikTok på ansattes arbejdstelefoner og private enheder med adgang til parlamentets mailprogrammer og interne netværk.

Herhjemme har flere både statslige, kommunale og private arbejdspladser forbudt eller frarådet brugen af TikTok.

Senest meddelte Forsvarsministeriet mandag og Statsministeriet tirsdag, at de ligesom en række andre ministerier forbyder medarbejdere at bruge TikTok på eksempelvis arbejdstelefoner.

Årsagen til forbuddet er ifølge Forsvarsministeriet, at TikTok er en app, som beder om "vide rettigheder og adgange på enheden".

/ritzau/