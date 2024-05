Det Hvide Hus: USA har været tydelig om holdning til Rafah

USA har været "tydelig og konsekvent" om sin holdning til en israelsk militæroperation i Rafah.

Det siger Det Hvide Hus fredag, efter at der er faldet dom i en sag ved Den Internationale Domstol (ICJ).

Dommen lyder, at Israel øjeblikkeligt skal stoppe den militære offensiv i Rafah i det sydlige Gazastriben.

FN-domstolen giver samtidig Israel ordre til at åbne grænseovergangen ved Rafah, der ligger i den sydlige del af Gazastriben og grænser op til Egypten.

Det skal ske for at sikre, at nødhjælp kan nå frem. Det skal også være muligt for folk udefra at komme ind for at dokumentere forholdene i Rafah.

Israel skal inden for en måned gøre rede for, hvad landet har gjort for at efterleve dommen.

USA's præsident, Joe Biden, erkendte tidligere på måneden, at Israel har anvendt amerikanske bomber i angreb, som har dræbt civile palæstinensere.

Som følge af dette har Bidens regering valgt at tilbageholde en våbenleverance bestående af 3500 bomber.

Biden har tilmed truet med at stoppe forsendelser af andre våbentyper, hvis Israel udfører en militæroffensiv i Rafah.

Allerede fredag har Israels højreradikale finansminister, Bezalel Smotrich, sagt, at Israel ikke vil acceptere ICJ-dommen.

For skulle Israel efterleve afgørelsen om Rafah, ville det ifølge Smotrich være det samme som at bede om, at Israel ikke længere skal eksistere.

- Ingen magt på Jorden vil stoppe Israel i at beskytte sine borgere og at gå efter Hamas i Gaza, siger han.

ICJ afgør samtidig, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas "øjeblikkeligt og uden betingelser" skal løslade de tilbageværende gidsler i Gazastriben. De blev bortført i Israel af Hamas 7. oktober sidste år.

Sagen er bragt for retten af Sydafrika. Landet har tidligere indklaget Israel ved ICJ.

Det er sket med påstanden om, at den israelske militæroffensiv er at sidestille med folkemord. Domstolen har endnu ikke afgjort denne sag, men midlertidigt bedt Israel om at undgå handlinger, der fører til folkemord.

