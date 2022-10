Trætheden og frustrationen over at høre det iranske regime gentage gamle sloganer er drivkraften bag de igangværende protester

Mens demonstrationerne mod det iranske regime fortsætter i en række iranske byer, begynder der at tegne sig et billede af de problemer, det iranske ayatollah-regime står overfor.

Selvom regimet denne gang synes bedre forberedt på at dæmme op for demonstranterne ved at lære af fejl fra tidligere års demonstrationer, er den kompromisløse tone fra den islamiske republiks ledelse begyndt at fremstå som et svaghedstegn.