Det neutrale Schweiz støtter EU-sanktioner mod Moskva

Det neutrale Schweiz vil støtte og selv vedtage alle de sanktioner, som EU har indført mod Rusland - deriblandt sanktioner mod den russiske præsident, Vladimir Putin. Det fastslår den schweiziske regering i Bern mandag ifølge AFP.

- Dette er et stort skridt for Schweiz, siger den schweiziske præsident, Ignazio Cassis, efter at schweizerne i fire dage har tøvet med at slutte sig til internationale sanktioner mod Moskva.

Bern havde først signaleret, at Schweiz ville fastholde sin traditionelle neutralitet, men efter et regeringsmøde mandag har man tilsluttet sig sanktionerne.

- Schweiz vil gennemføre sanktionerne i koordination med EU fuldt og helt, meddeler regeringen - eller Det Føderale Råd - i en erklæring.

Sanktioner mod Putin og hans udenrigsminister, Sergej Lavrov, træder i kraft med "øjeblikkelig virkning", hedder det.

Det schweiziske luftrum lukkes også for alle fly fra Rusland med undtagelse af humanitære eller diplomatiske sanktioner.

Den schweiziske justitsminister, Karin Keller-Sutter, oplyser, at fem russiske oligarker tæt på den russiske præsident, og som har stærke bånd til Schweiz, er blevet forment indrejse i landet.

Visaordninger for russere er ophævet indtil videre.

Det neutrale Schweiz har igennem mere end et århundrede tiltrukket en international elite og har stærke traditioner for at forvalte udenlandske formuer. Men forholdet til EU er den største udfordring, som den schweiziske neutralitet står overfor.

/ritzau/AFP