Det nordkoreanske songbun-system

* Selv om alle borgere i Nordkorea ifølge styret er ligestillede, bliver de ikke desto mindre rangeret efter deres sociopolitiske baggrund.

* Dette system går under navnet "songbun" og er en slags kastesystem. Her er loyalitet over for myndighederne en afgørende faktor for, hvordan en borger placeres i de nordkoreanske samfundslag.

* Hvis en person har forfædre, der var kapitalister eller samarbejdede med det tidligere japanske overherredømme, har de en lavere rang.

* Kun med en god "songbun" kan borgere forvente at få plads på de bedste universiteter eller få lov til at bo i hovedstaden Pyongyang.

Kilde: AFP.

/ritzau/