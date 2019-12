Det norske Storting stemmer om forbud mod homoterapi

Omvendelsesterapi af homoseksuelle er forbudt i Tyskland, mens Norge onsdag skal stemme om at forbyde det.

Stortinget i Norge skal onsdag stemme om et totalt forbud mod "homoterapi" - eller på dansk omvendelsesterapi - hvor man forsøger at ændre den homoseksuelles tiltrækning af personer med samme køn.

Terapien har været omstridt, da den strider mod seksuelles minoriteters ret til at være dem selv, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Forbuddet ser ud til at blive stemt igennem uden de store udsving.

De norske regeringspartier, Højre, FrP og Venstre, har sammen med oppositionen været ude at sige, at man stemmer for forbuddet.

Det kristne parti KrF vil stemme imod, da det mener, at det vil gå imod trosfrihed.

I forvejen er terapien forbudt i Storbritannien, og Tyskland vil forbyde det. I Danmark anses omvendelsesterapi ikke som at være et stort problem.

Tidligere har ligestillingsminister Mogens Jensen (S) understreget over for Berlingske, at der vil blive slået hårdt ned, hvis det er et problem, da regeringen ønsker at forbedre LGBT-personers vilkår.

LGBT Danmark ønsker ifølge DR Nyheder, at omvendelsesterapi skal gøres ulovligt. Dog kender de ikke omfanget af eventuelle terapitilbud, eller hvorvidt det tilbydes i Danmark.

/ritzau/