Det sagde EU-lederne efter topmøde

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om et topjob i EU:

- Jeg har sagt nej. Jeg er lidt ked af, at mine ord, som jeg har gentaget mange gange nu, og på samme måde, helt åbenlyst ikke bliver respekteret.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ønsker nye navne til topjob:

- Jeg mener, at vi nu i de kommende uger har brug for at se navne dukke op på personer, som har de nødvendige kvalifikationer.

Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, om manglende flertal for en af de tre åbne kandidater:

- Vi må begynde forfra. Vi giver ikke op i forhold til formandskabet for EU-Kommissionen. Men hvis ikke det kan blive Timmermans (den socialdemokratiske kandidat, red.), så kan det blive en kommissionsformand fra EPP.

/ritzau/