Det sagde Juncker også i interview

Det siger kommissionsformand Jean-Claude Juncker om ...

... minimumsløn i EU:

- Jeg ønsker en minimumsløn i alle medlemslande. Ikke på samme niveau. For det vil ikke føre nogen steder at have en luxembourgsk minimumsløn i Bulgarien. Men princippet er vigtigt.

... kvindemangel i kommissionen:

- Det ville være ret normalt, at halvdelen af kommissionen var kvinder. Det ville svare til virkeligheden, hvor 50 procent af befolkningen er kvinder. I dag er vi på kant med realiteterne.

... den nordiske model:

- I det nordlige EU har arbejdsmarkedets parter altid spillet en hovedrolle. Det ønsker jeg ikke at ændre, for det er en model, der er efterprøvet med succes. Nej, EU's sociale model truer ikke den nordiske model.

... flertal i EU's udenrigspolitik frem for vetoret:

- Det er en skandale, at EU ikke kan tale med en stemme i FN's Menneskerettighedsråd, fordi et eller to medlemslande ikke kan sige sandheden: At Kina ikke følger den linje, som vi ønsker, de skal følge.

... militære muskler i Europa:

- Storbritannien har en rigtig hær. Frankrig har en hær. De andre (EU-lande, red.) har soldater. Skal du skrive det ned? Ja.

... gasledningen Nord Stream 2:

- Jeg har set, at regeringschefer, heriblandt kansler Merkel, har sagt, at EU-Kommissionen ikke kan blokere projektet, fordi arbejdet er for... Men vi får se. Vi evaluerer ved obduktionen.

... Norge:

- Sagt i beskedenhed så opfører Norge sig som et af EU's grundlæggende lande. Norge er langt mere europæisk end flere af grundlæggerne. Så jeg har ingen problemer med Norge.

... EU's konkurrencepolitik:

- Jeg mener, at vi skal gennemføre små justeringer af vores konkurrencepolitik, men jeg støttede fuldt ud Margrethe Vestagers beslutning, når det gælder sagen om Siemens og Alstom.

