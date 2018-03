Det skal de tale om på to dages topmøde

Torsdag for alle 28 EU-lande:

* Truslen om en handelskrig efter USA's varslede told på stål og aluminium.

* Beskatning af digitale virksomheder, der slipper billigere end andre i dag.

* De seneste udviklinger i Tyrkiet forud for et topmøde på mandag mellem EU og Tyrkiet.

* Giftangrebet i den sydengelske by Salisbury og reaktionen over for Rusland, der beskyldes for at stå bag.

Fredag for de 27 lande, der fortsætter i EU:

* Den britiske exit, herunder forhandlinger om exitaftale, overgangsordning og retningslinjer for de kommende forhandlinger om en frihandelsaftale.

Fredag for de 19 eurolande:

* Den langsigtede udvikling af eurozonen.

